Київ стоїть у 10-бальних заторах (КАРТА)
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Затори в Києві
Станом на 9-ту ранку, у Києві зафіксовано 14 ДТП
Станом на 9:05 понеділка, 6 лютого, рівень заторів у Києві становить 10 балів. Про це свідчать дані Яндекс.Пробки.
На цей час у Києві зафіксовано 14 ДТП, частина з них - неподалік важливих транспортних розв'язок, зокрема поблизу станції метро «Петрівка» та «Позняки».
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Так, рух паралізовано на Південному, Дарницькому мосту, а також на мосту Патона.
На в'їздах до міста - також проблеми з рухом транспорту. З боку Житомира транспорт фактично зупинився, з Броварів та Вишгорода також важко дістатися до Києва, там транспорт рухається дуже повільно.
Як повідомлялося, вранці ситуація на дорогах Києва стрімко погіршується через сильний снігопад.