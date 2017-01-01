Київ стоїть у 10-бальних заторах (КАРТА)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Затори в Києві

Станом на 9-ту ранку, у Києві зафіксовано 14 ДТП

Станом на 9:05 понеділка, 6 лютого, рівень заторів у Києві становить 10 балів. Про це свідчать дані Яндекс.Пробки.

На цей час у Києві зафіксовано 14 ДТП, частина з них - неподалік важливих транспортних розв'язок, зокрема поблизу станції метро «Петрівка» та «Позняки».

Так, рух паралізовано на Південному, Дарницькому мосту, а також на мосту Патона.

На в'їздах до міста - також проблеми з рухом транспорту. З боку Житомира транспорт фактично зупинився, з Броварів та Вишгорода також важко дістатися до Києва, там транспорт рухається дуже повільно.

Як повідомлялося, вранці ситуація на дорогах Києва стрімко погіршується через сильний снігопад.