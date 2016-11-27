В Києві через негоду обмежать в'їзд великогабаритного транспорту

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До Києва обмежать в'їзд великогабаритного транспорту з 6:00 понеділка

У зв'язку з погіршенням погодних умов в понеділок, 6 лютого, з 6:00 в'їзд великогабаритного транспорту в столиці буде обмежений, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Міськадміністрація нагадує, що у понеділок у Києві очікуються сильні снігопади.

Згідно з повідомленням, вночі приріст висоти снігового покриву може досягти 1,5-2 см, вдень - на 2-3 див. Температура вночі 7-9 градусів морозу, вдень близько 5-7 градусів морозу.

Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА закликає водіїв бути уважними та обережними на дорогах столиці і дотримуватися наступних рекомендацій: по можливості користуватися громадським транспортом; при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму; дотримувати безпечну дистанцію та швидкість руху; пересуватися з увімкненими габаритними вогнями чи протитуманними ліхтарями; з особливою обережністю рухатися по мостам та естакадах; намагатися уникати ризикованих маневрів; утримуватися від подорожей на далекі відстані.

Крім того, в умовах ускладнення погодних умов водіям приватних авто рекомендується по можливості утримуватися від поїздок на власному транспорті та дотримуватися правил паркування, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

Пішоходам рекомендується рухатися по тротуарах з обережністю, переходити дорогу лише у встановлених для цього місцях, бути обережними та обачними.