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    «Київенерго» обіцяє за добу відремонтувати теплотрасу в Голосіївському

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    Київенерго &nbsp;приступив до ремонту теплотраси
    Київенерго  приступив до ремонту теплотраси

    Аварійна бригада приступила до ремонтних робіт на проспекті Голосіївському, 27

    Аварійна бригада «Київенерго» має намір завершити ремонтні роботи та відновлення ділянки теплової мережі в Голосіївському районі Києва 31 травня.

    Про це повідомляє прес-служба компанії в Facebook 30 травня.

    Зазначається, що зранку вівторка розпочалися ремонтні та відновлювальні роботи на проспекті Голосіївському, 27. Ремонт цієї ділянки тепломережі триватиме близько доби.

    «Протягом доби аварійна бригада Київенерго завершить роботи в металі, після цього буде засипане провалля, що утворилося внаслідок прориву теплотраси», – йдеться в повідомленні.

    29 травня у Києві на Голосіївському проспекті прорвало водопровід, в результаті чого було пошкоджено п'ять автомобілів і вікна будівлі, розташованої поруч з аварією.

    Аварія трапилася в результаті розриву труби і виходу води на поверхню.

    У ПАТ «Київенерго» повідомили, що прорив стався через проведення гідравлічних випробувань. І оскільки ця ділянка тепломережі експлуатується з 1979 року, вона вичерпала свій 25-річний нормативний ресурс. Через це і стався витік на поверхню охолодженої тепломережної води і утворилася вимоїна на прибудинковій території розміром 2х3 м.

    У компанії також додали, що людям, чиє майно постраждало переживати не варто і всі збитки постраждалим будуть компенсовані «в установленому законодавством порядку».

    Дивіться також матеріал: Прорив теплотраси у Києві. Жахливі наслідки аварії (фоторепортаж)

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