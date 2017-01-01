«Київенерго» обіцяє за добу відремонтувати теплотрасу в Голосіївському

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Київенерго приступив до ремонту теплотраси

Аварійна бригада приступила до ремонтних робіт на проспекті Голосіївському, 27

Аварійна бригада «Київенерго» має намір завершити ремонтні роботи та відновлення ділянки теплової мережі в Голосіївському районі Києва 31 травня.



Про це повідомляє прес-служба компанії в Facebook 30 травня.

Зазначається, що зранку вівторка розпочалися ремонтні та відновлювальні роботи на проспекті Голосіївському, 27. Ремонт цієї ділянки тепломережі триватиме близько доби.

«Протягом доби аварійна бригада Київенерго завершить роботи в металі, після цього буде засипане провалля, що утворилося внаслідок прориву теплотраси», – йдеться в повідомленні.

29 травня у Києві на Голосіївському проспекті прорвало водопровід, в результаті чого було пошкоджено п'ять автомобілів і вікна будівлі, розташованої поруч з аварією.

Аварія трапилася в результаті розриву труби і виходу води на поверхню.

У ПАТ «Київенерго» повідомили, що прорив стався через проведення гідравлічних випробувань. І оскільки ця ділянка тепломережі експлуатується з 1979 року, вона вичерпала свій 25-річний нормативний ресурс. Через це і стався витік на поверхню охолодженої тепломережної води і утворилася вимоїна на прибудинковій території розміром 2х3 м.

У компанії також додали, що людям, чиє майно постраждало переживати не варто і всі збитки постраждалим будуть компенсовані «в установленому законодавством порядку».

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