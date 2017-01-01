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    Київська поліція залишилася без світла і телефонного зв’язку

    • Сьогодні, 10:06
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    Відсутність електропостачання
    Відсутність електропостачання

    Відділення поліції Дніпровського району столиці знеструмлено з середи

    У Києві офіс поліції вже третю добу працює без електропостачання. Світла немає в 4-му відділенні поліції Дніпровського району столиці, повідомляє ТСН.

    Чергова частина, що обслуговує мікрорайон Березняки, Ленінградську площу та прилеглі вулиці, знеструмлена з середи. Через відсутність можливості працювати з комп'ютерами слідчі не можуть проводити розслідування, а чергові – вносити справи до ЄРДРу і навіть приймати дзвінки, бо телефони також вимкнені.

    У «Київенерго» рішення про відімкнення поліції від електроенергії на камеру не пояснили. У листі до редакції стверджують, що поліція не уклала договір із ними і два роки споживала енергію без нього. 

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