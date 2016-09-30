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    Київська влада показала, як виглядатиме станція «Лівобережна» після реконструкції

    • Сьогодні, 17:33
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    Фото: соцмережі

    Як виглядатиме за півтора місяця станція метро «Лівобережна»

    Заступник мера Києва Ілля Сагайдак виклав на своїй сторінці у Facebook світлини, на яких зображено майбутній вигляд станції метро «Лівобережна», яку зараз реконструюють комунальники.

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    «Спершу дизайн був інший, але в зв'язку з браком часу (півтора місяці) ми зрозуміли, що не встигнемо втілити всі ідеї. Довелось обігравати дизайн навколо існуючої плитки на стінах, яку встигнуть тільки відновити», – зазначив Сагайдак.

    За словами заступника мера, також у процесі реалізації задуму, змінили систему освітлення вестибюлів, відмовилися від використання лед-підсвітки оздоблення колон та фасадів на пероні та спростили дизайн фасадів входу у метро з площі.

    Нагадаємо, з 18 лютого для проведення ремонту закрився вестибюль №2 станції «Лівобережна». Роботи триватимуть трохи більше місяця. Після чого цей вхід буде відкрито і закрито інший. Запустять оновлену станцію у звичайному режимі наприкінці квітня.

    Раніше повідомлялося, що на станції метро «Лівобережна» оновлять навігацію до «Євробачення».

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    Київська влада показала, як виглядатиме станція «Лівобережна» після реконструкції
    Київська влада показала, як виглядатиме станція «Лівобережна» після реконструкції
    Київська влада показала, як виглядатиме станція «Лівобережна» після реконструкції
    Київська влада показала, як виглядатиме станція «Лівобережна» після реконструкції
    Київська влада показала, як виглядатиме станція «Лівобережна» після реконструкції
    Київська влада показала, як виглядатиме станція «Лівобережна» після реконструкції

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