Київська влада показала, як виглядатиме станція «Лівобережна» після реконструкції

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Фото: соцмережі

Як виглядатиме за півтора місяця станція метро «Лівобережна»

Заступник мера Києва Ілля Сагайдак виклав на своїй сторінці у Facebook світлини, на яких зображено майбутній вигляд станції метро «Лівобережна», яку зараз реконструюють комунальники.

«Спершу дизайн був інший, але в зв'язку з браком часу (півтора місяці) ми зрозуміли, що не встигнемо втілити всі ідеї. Довелось обігравати дизайн навколо існуючої плитки на стінах, яку встигнуть тільки відновити», – зазначив Сагайдак.

За словами заступника мера, також у процесі реалізації задуму, змінили систему освітлення вестибюлів, відмовилися від використання лед-підсвітки оздоблення колон та фасадів на пероні та спростили дизайн фасадів входу у метро з площі.

Нагадаємо, з 18 лютого для проведення ремонту закрився вестибюль №2 станції «Лівобережна». Роботи триватимуть трохи більше місяця. Після чого цей вхід буде відкрито і закрито інший. Запустять оновлену станцію у звичайному режимі наприкінці квітня.

Раніше повідомлялося, що на станції метро «Лівобережна» оновлять навігацію до «Євробачення».