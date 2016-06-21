Оприлюднено фото ескізів майбутніх станцій метро на Виноградарі

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Протягом трьох років київська влада планує ввести дві нових станції метрополітену – «Проспект Правди» і «Мостицька»

Стали відомі попередні ескізи зовнішнього вигляду перших двох станцій метро на житловому масиві Виноградар.

«Це не кінцевий результат. Проект буде ще допрацьовуватися, так як технічно-економічне обгрунтування будівництва знаходиться на стадії проходження експертизи», - прокоментував заступник голови Київської міськадміністрації Ілля Сагайдак.

Нагадаємо, вже наприкінці року столична влада планує розпочати будівництво метро на Виноградар і протягом трьох років ввести в експлуатацію дві нових станції метрополітену - «Проспект Правди» і «Мостицька». Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час виїзної наради щодо перспективи будівництва метро на Виноградар, яка відбувалася у тунелі біля станції метро «Сирецька».

Будівництво ділянки лінії метро на Виноградар обійдеться бюджету Києва приблизно в 5 млрд грн.

«Запропоновано 3 варіанти трасування лінії. Після експертизи проект буде переданий в КМДА для розгляду і подальшого завершення проектних робіт» - розповів заступник голови КМДА Ілля Сагайдак.

За його словами, термін будівництва становить 36 місяців, з моменту початку робіт, а орієнтовна довжина лінії - 4,8 км.