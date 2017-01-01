Київські митники прикрили інтернет-магазин, який продавав незаконно ввезені алкоголь і харчі
- Сьогодні, 18:16
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Митники вилучили продукції загальною ринковою вартістю 3,6 млн. гривень
Митники у Києві зупинили інтернет-торгівлю іноземними товарами, ввезеними в Україну поза митним контролем.
Про це повідомляє прес-служба ДФС Києва.
Зазначається, що за результатами огляду складського приміщення вказаного інтернет-магазину вилучено та передано на відповідальне зберігання 1,6 тис. пляшок вин, лікерів та вермуту без марок акцизного податку України.
А також партію продуктів харчування (кава, оцет, олія, соуси, томати, фісташки, цукерки, паста, рис, борошно, каперси, риба консервована, крохмаль, крупи, макаронні вироби, масло оливкове, оливки, шоколадні плитки, спеції в асортименті), а також велосипеди, взуття, білизну, конструктори, ролики, самокати, скейтборди тощо.
Всього вилучено продукції іноземного виробництва загальною ринковою вартістю 3,6 млн. грн.
На вилучені товари накладено арешт. Тривають слідчі дії.