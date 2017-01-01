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    Поліція заблокувала російську гру, яка доводила дітей до самогубства

    • Сьогодні, 16:26
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    Гра залучає учасників мережі до виконання вказівок кураторів, які розвивають схильність підлітків до самогубства

    Департамент кіберполіції Національної поліції України заблокував доступ до інтернет-ресурсу російської гри, яка призводить до самогубства підлітків. Батьків просять залишатися пильними.

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    Про це повідомили в секторі комунікації ГУ Національної поліції України (ГУНП) в Івано-Франківській області.

    «Департамент кіберполіції Національної поліції України заблокував доступ до інтернет-ресурсу російської гри, яка призводить до самогубства підлітків. Тепер на цьому ресурсі неможливо ані грати, ані реєструватися. Втім, батькам школярів варто залишатися пильними до спілкування своїх дітей у мережі», – повідомили у секторі комунікації ГУНП в області.

    За їхньою інформацією, в Івано-Франківській області відомо про сімох підлітків, які стали учасниками цієї гри. Одна з них, 13-річна школярка, потрапила до лікарні.

    Гра бере початок у Росії. Вона залучає учасників мережі до виконання вказівок кураторів, які розвивають схильність підлітків до самогубства, бо їх виконання передбачає завдання болю або ж каліцтва самому собі. Фанати гри часто називають себе у мережі «китами». У Росії відомо про 130 випадків самогубства дітей, які зареєструвались у грі.

    Раніше повідомлялося, що серед українських підлітків набуває популярності небезпечна екстремальна розвага «зникни на 24 години».

    Нагадаємо, в грудні  минулого року поліцейські Маріуполя запобігли можливому самогубству 13-річного школяра, який останнім часом публікував пости суїцидальної тематики.

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