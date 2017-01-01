Поліція заблокувала російську гру, яка доводила дітей до самогубства
- Сьогодні, 16:26
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Гра залучає учасників мережі до виконання вказівок кураторів, які розвивають схильність підлітків до самогубства
Департамент кіберполіції Національної поліції України заблокував доступ до інтернет-ресурсу російської гри, яка призводить до самогубства підлітків. Батьків просять залишатися пильними.
Про це повідомили в секторі комунікації ГУ Національної поліції України (ГУНП) в Івано-Франківській області.
«Департамент кіберполіції Національної поліції України заблокував доступ до інтернет-ресурсу російської гри, яка призводить до самогубства підлітків. Тепер на цьому ресурсі неможливо ані грати, ані реєструватися. Втім, батькам школярів варто залишатися пильними до спілкування своїх дітей у мережі», – повідомили у секторі комунікації ГУНП в області.
За їхньою інформацією, в Івано-Франківській області відомо про сімох підлітків, які стали учасниками цієї гри. Одна з них, 13-річна школярка, потрапила до лікарні.
Гра бере початок у Росії. Вона залучає учасників мережі до виконання вказівок кураторів, які розвивають схильність підлітків до самогубства, бо їх виконання передбачає завдання болю або ж каліцтва самому собі. Фанати гри часто називають себе у мережі «китами». У Росії відомо про 130 випадків самогубства дітей, які зареєструвались у грі.
Раніше повідомлялося, що серед українських підлітків набуває популярності небезпечна екстремальна розвага «зникни на 24 години».
Нагадаємо, в грудні минулого року поліцейські Маріуполя запобігли можливому самогубству 13-річного школяра, який останнім часом публікував пости суїцидальної тематики.