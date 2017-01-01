Податківця судитимуть за неподання декларації

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Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби умисно не подав декларацію

Вперше в Україні у середу, 8 лютого, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, а саме умисне неподання суб’єктом декларування декларації. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

«Зокрема старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, достовірно знаючи про те, що в строк до 01.11.2016 зобов’язаний подати до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічну декларацію за 2015 рік та декларацію у зв’язку з припиненням діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, умисно їх не подав», - йдеться у повідомленні.

Крім того, податківець обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України, у тому, що він з використанням наданої влади та службового становища вимагав та одержав неправомірну вигоду у розмірі 10 тис доларів США за повернення вилучених речей, документів та арештованих паливно-мастильних матеріалів у кримінальному провадженні.