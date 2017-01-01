  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Київський метрополітен відмовиться від жетонів до кінця року

    • Сьогодні, 07:59
    • Розсилка
    Жетони київського метро
    Жетони київського метро

    Незабаром всі пасажири метро користуватимуться виключно картками

    Київський метрополітен повністю відмовиться від використання жетонів для оплати проїзду до кінця 2017 року, повідомляє прес-служба підприємства.

    Читайте також

    «Ми переформатуємо каси на роботу з картками, тому радимо купувати жетони в автоматах. Незабаром в касах їх не буде зовсім. Для разових поїздок варто користуватися карткою, доповненої на необхідну кількість. Це значно заощадить час і гроші», - йдеться в повідомленні.

    Як і раніше, власники банківських карт з PayPass зможу оплачувати проїзд відразу на жовтих турнікетах.

    Як повідомляв «Главком», фахівцями вже розроблено та передано на державну експертизу техніко-економічне обґрунтування будівництва метро на столичний масив Виноградар. Проект метро на Виноградар передбачає вертикальні підземні тунелі.

    Читайте також
    Київ метро
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ