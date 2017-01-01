Київський метрополітен відмовиться від жетонів до кінця року

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Жетони київського метро

Незабаром всі пасажири метро користуватимуться виключно картками

Київський метрополітен повністю відмовиться від використання жетонів для оплати проїзду до кінця 2017 року, повідомляє прес-служба підприємства.

«Ми переформатуємо каси на роботу з картками, тому радимо купувати жетони в автоматах. Незабаром в касах їх не буде зовсім. Для разових поїздок варто користуватися карткою, доповненої на необхідну кількість. Це значно заощадить час і гроші», - йдеться в повідомленні.

Як і раніше, власники банківських карт з PayPass зможу оплачувати проїзд відразу на жовтих турнікетах.

Як повідомляв «Главком», фахівцями вже розроблено та передано на державну експертизу техніко-економічне обґрунтування будівництва метро на столичний масив Виноградар. Проект метро на Виноградар передбачає вертикальні підземні тунелі.