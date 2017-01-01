Проект метро на Виноградар передбачає вертикальні підземні тунелі

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Ескіз метро на Виноградарі

Техніко-економічне обґрунтування будівництва метро на масив Виноградар розроблено та передано на державну експертизу

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами депутати заслухали інформацію від розробників щодо проектування Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на ж/м «Виноградар» з електродепо у Подільському районі Києва. Про це повідомляє прес-служба Київради.

Наразі техніко-економічне обґрунтування будівництва метро на масив Виноградар розроблено та передано на державну експертизу, після узгодження фахівці розпочнуть працювати над проектом. Відповідно до запропонованого ТЕО, передбачається застосування деяких нових для Києва технічних рішень.

«У частині відгалуження від станції «Мостицька» на Виноградар заплановані так звані вертикальні підземні тунелі, тобто вони будуть розташовані один над одним, а не паралельно, як ми звикли. Таке технічне рішення пропонується тому, що дорожній коридор на вулиці Межовій досить вузький і насичений інженерними комунікаціями. Воно не є новим у світі, але у столиці дотепер не застосовувалося», – зазначив голова постійної комісії з питань транспорту, зв'язку та реклами Олексій Окопний.

Загалом ця частина зеленої гілки метро буде проектуватися, як лінія мілкого залягання. Її найглибша частина почнеться на Сирці на глибині близько 40 метрів і буде поступово наближатися до поверхні в районі станції «Мостицька», яка запланована на перетині вулиць Межової, Білицької та Північно-Сирецької. Наступна станція «Проспект Правди» буде відповідно на перехресті проспекту і Межової. Першу чергу із вказаних двох станцій можливо здати в експлуатацію наприкінці 2019 року.

Вилочне відгалуження на Виноградар також складатиметься із двох станцій та електродепо і є другою чергою будівництва цієї ділянки Сирецько-Печерської лінії. Третя і остання черга – будівництво станцій «Вітряні гори» і «Площа Т. Шевченка».

Нагадаємо, місто планує вже наприкінці 2017 року розпочати будівництво метро на Виноградар і протягом трьох років ввести в експлуатацію дві нові станції метрополітену – «Проспект Правди» і «Мостицька».

Раніше було оприлюднено попередні ескізи зовнішнього вигляду перших двох станцій метро на житловому масиві Виноградар.