Кількість населення в Україні скоротилась до 42,5 млн осіб

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За місяць кількість населення зменшилась на 0,05%

У грудні 2016 року кількість населення України скоротилася на 0,05%, або на 19,4 тис. осіб порівняно з листопадом до 42 мільйонів 584 тисяч 500 осіб. Про це повідомили у Державній службі статистики.

У листопаді кількість населення України скоротилася на 0,04%, або на 16,1 тис. осіб порівняно з жовтнем до 42 603,9 тис. осіб.

За даними Всеукраїнського перепису населення, проведеного в грудні 2001 року, кількість населення становила 48 млн 415 тис 500 осіб, з них 32 млн 538 тис. осіб – міське населення, 15 мільйонів 877 тисяч 500 осіб – сільське.

Дані наведено без урахування анексованої Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

До слова, вчора в Мінсоцполітики заявили, що різницю в тарифах наприкінці опалювального сезону держава компенсує у вигляді перерахунку розміру субсидії.

Наприклад, субсидію було призначено виходячи з тарифу на тепло у жовтні 29,065 грн за квадратний метр опалювальної площі. У грудні та січні тарифи відповідно становили 31,43 грн/кв. м та 37,27 грн/кв. м – різницю в кінці опалювального сезону держава компенсує у вигляді перерахунку розміру субсидії.