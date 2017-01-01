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    У вівторок прийдуть дощі зі снігом

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    Дощ зі снігом
    Дощ зі снігом

    Завтра в Україні уночі без істотних опадів, удень дощ із мокрим снігом, на дорогах ожеледиця

    У вівторок, 21 лютого, в Києві хмарно із проясненнями, уночі без істотних опадів, удень дощ із мокрим снігом, на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний, 7-12 м/с, удень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 градус, удень +1...+3 градуси. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

    На заході України хмарно із проясненнями, мокрий сніг і дощ, у Закарпатті сильні опади, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -4...+3 градуси, удень +1...+7 градусів. У Карпатах сильні опади, температура повітря вночі -1...-6 градусів, удень +1...-4 градуси.

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    На півночі України хмарно із проясненнями, уночі без істотних опадів, удень дощ із мокрим снігом, на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний, 7-12 м/с, удень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +2...-4 градуси, удень -1...+5 градусів.

    У центрі України хмарно із проясненнями, уночі без істотних опадів, удень дощ із мокрим снігом, на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний, 7-12 м/с, удень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +2...-5 градусів, удень 0...+5 градусів.

    На сході України хмарно із проясненнями, уночі без істотних опадів, удень місцями невеликі опади, уночі й вранці місцями туман, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 7-12 м/с, удень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +2...-5 градусів, удень 0...+6 градусів.

    На півдні України хмарно із проясненнями, уночі місцями невеликі опади, удень місцями невеликий дощ, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, удень 0...+8 градусів.

    У Криму хмарно із проясненнями, уночі невеликий дощ, удень місцями невеликий дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, удень +2...+7 градусів. У Ялті вночі невеликий дощ, удень місцями невеликий дощ. Температура вночі 0...+2 градуси, удень +4...+6 градусів.

    Джерело: Українські новини
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