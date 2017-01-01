Кількість жертв вибуху в Кабулі налічує десятки осіб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Місце вибиху в Кабулі

Повідомляється, що кількість поранених може сягати до 60 людей

Влада Афганістану повідомляє, що через вибух вранці 31 травня у центрі Кабула є загиблі і десятки людей поранені.

За словами очевидців, десятки автомобілів заблокували дороги, десятки людей могли бути поранені під час руху. Про точну кількість жертв інформації поки немає. Агенція Reuters повідомила, що «кілька людей» загинули, тоді як Associated Press пише про 50 загиблих або поранених через вибух смертника. Німецьке інформагентство dpa повідомляє про 60 поранених людей.

Відповідальності за атаку ніхто на себе не взяв. Атака сталася у час так званого щорічного «весняного наступу» талібів.

Як повідомлялося, потужний вибух зі шлейфом густого диму прогримів в районі посольства Німеччини в афганській столиці.

За перші три місяці року в Кабулі фіксується найбільша кількість жертв через численні напади в місті, причому найбільше потерпають цивільні громадяни.

Джерело: Радіо Свобода