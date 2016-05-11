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    У сербському Белграді відбувся потужний вибух

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    У сербському Белграді відбувся потужний вибух
    У сербському Белграді відбувся потужний вибух

    Вибух стався поблизу бізнес-центру

    У столиці Сербії Белграді відбувся потужний вибух, постраждалих в результаті інциденту немає.

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    Про це повідомляє портал b92.

    На даний момент причини вибуху не встановлені.

    За фактом інциденту ведеться розслідування.

    Відзначається, що вибух стався поблизу бізнес-центру. На місце події прибули пожежники і співробітники правоохоронних органів.

    Нагадаємо, в ніч на 23 травня стався потужний вибух на стадіоні в Манчестері, де відбувався концерт американської співачки Аріани Гранде.

    Партії Великої Британії вирішили на певний час призупинити передвиборну кампанію через вибух у Манчестері. Кількість загиблих унаслідок теракту – 22 людини. Поранено 59 осіб.

    Президент Петро Порошенко та прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловили співчуття з приводу вибуху під час концерту в Манчестері.

    За даними від МЗС України, українців серед потерпілих під час вибуху в Манчестері немає. Виконавцем теракту була одна особа, чоловік загинув на місці.

    Як відомо, терористи ІДІЛ взяли на себе відповідальність за вибух у британському Манчестері.

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