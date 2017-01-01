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    Кісь: Побиття представників ЛГБТ відбуваються чи не щодня. Просто люди бояться про це говорити

    • Сьогодні, 14:29
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    Зорян Кісь
    Зорян Кісь

    Абсолютна більшість ЛГБТ-людей перебуває у глибокому підпіллі

    Побиття представників нетрадиційної сексуальної орієнтації в Україні відбуваються чи не щодня. Про це в інтерв’ю «Главкому» розказав член правління та радник з безпеки КиївПрайду Зорян Кісь.

    «Просто люди про це не повідомляють. Абсолютна більшість ЛГБТ-людей перебуває у глибокому підпіллі. Вони приховують свою належність до спільноти, їм дуже важко прийти до поліції і сказати: мене побили за те, що я гей», – сказав він.

    Кісь також зазначив, що у поліції подібні випадки реєструється як звичайне хуліганство. «А потім на людину ще можуть тиснути: або ти забираєш заяву, або ми всім розкажемо, за що саме тебе побили», – додав він.

    За словами Кіся, Марш рівності організовується для того, щоб люди, які належать до ЛГБТ-спільноти, могли висловити свою позицію. «За що ми виходимо? Найближчим часом нами буде опубліковано політичну декларацію, список конкретних речей, за які ми боремось. Якщо говорити про стосунки і партнерство, то от у мене є партнер Тимур. Ми живемо разом п’ять років, але ми один одному юридично ніхто. Якщо я потраплю до лікарні, Тимур навіть не зможе до мене прийти», – пояснив він.

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