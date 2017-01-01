Кияни спостерігатимуть густий туман ще кілька днів – метеоролог
- Сьогодні, 12:52
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Підстав для паніки у киян немає
Найближчими днями погодні умови в Києві не змінюватимуться, а тому не виключено, що ще кілька ранків буде спостерігатися густий туман. Про це заявив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда, пише Depo.Київ.
За прогнозом Кульбіди, дві-три доби зранку Київ буде у полоні густого туману і димки.
Метеоролог уточнив, що склалася погодна ситуація, яка зумовлює утворення туману і певне зростання забруднення приземного шару атмосфери. «Головна причина – метеорологія і синоптична ситуація. Найбільш проявляється це в ранкові години, але після сходу сонця за кілька годин ситуація покращується», - сказав Кульбіда.
Як повідомлялось, у КМДА переконують, що жодних перевищень вмісту чадних газів у повітрі не спостерігається.
Раніше еколог назвав причину густого туману і смороду в столиці.
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