Кияни спостерігатимуть густий туман ще кілька днів – метеоролог

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Підстав для паніки у киян немає

Найближчими днями погодні умови в Києві не змінюватимуться, а тому не виключено, що ще кілька ранків буде спостерігатися густий туман. Про це заявив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда, пише Depo.Київ.

За прогнозом Кульбіди, дві-три доби зранку Київ буде у полоні густого туману і димки.

Метеоролог уточнив, що склалася погодна ситуація, яка зумовлює утворення туману і певне зростання забруднення приземного шару атмосфери. «Головна причина – метеорологія і синоптична ситуація. Найбільш проявляється це в ранкові години, але після сходу сонця за кілька годин ситуація покращується», - сказав Кульбіда.

Як повідомлялось, у КМДА переконують, що жодних перевищень вмісту чадних газів у повітрі не спостерігається.

Раніше еколог назвав причину густого туману і смороду в столиці.

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