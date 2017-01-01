Киянин отримав платіжку на 10 тисяч: у Київенерго розказали, як рахували

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Опалення в Києві

Комунальники кажуть, що чоловіку прийшов рахунок ще й за сусідів

Мешканець будинку по вулиці Княжий затон, 2/30, який отримав рахунок за тепло за грудень у 9600 гривень, імовірно, платить за сусідів.

Про це повідомляє ПАТ «Київенерго» у Фейсбуці.

«Залишок, який накопичився внаслідок відсутності показань мешканців 17 квартир, було розподілено між споживачами, що не мають індивідуальних приладів обліку тепла. Методика розрахунку передбачає у таких випадках наступний алгоритм: від показань будинкового приладу обліку віднімаються сумарні показання всіх квартирних лічильників, віднімається споживання опалення місцями загального користування, а залишок розподіляється на квартири без обліку пропорційно опалювальній площі», - пояснили в компанії.

Як зазначається, чоловік проживає в 4-кімнатній квартирі опалювальною площею 123 кв. м, за листопад він отримав платіжку у 4300 грн.

«Як з’ясувалося, в будинку по вулиці Княжий затон, 2/30 встановлено 5 будинкових приладів обліку тепла на 558 квартир. 298 з них мають квартирні лічильники. У тій секції будинку, де проживає власник резонансної платіжки, лічильник нарахував з 21 листопада по 26 грудня 2016 року 154,8 Гкал. Усього в цій секції 84 квартири, 67 з них мають індивідуальні квартирні теплолічильники. І тільки 50 передали показання своїх лічильників», - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що за законом, споживачі, які мають квартирні прилади обліку тепла, повинні сплачувати за спожиту послугу за показниками квартирних лічильників. Але, як додали в «Київенерго», вони не мають юридичних підстав для зняття показань індивідуальних лічильників, так само, як і важелів впливу на цей процес.

«Майже половина власників квартирних теплолічильників з різних причин не передають показання. Виходить, через безвідповідальність та байдужість інших хтось має оплачувати чуже тепло?» - наголосили в компанії.

«Ми підготували звернення до Мінрегіонбуду, плануємо провести контрольне зняття показань у будинку на Княжому Затоні, а також в інших будинках, де склалась подібна ситуація. Сподіваємось, що об’єднавши зусилля з клієнтами, які опинилися в подібній ситуації, ми зможемо створити умови для справедливих нарахувань і в подальшому уникнути непорозумінь», - підсумували у «Київенерго».