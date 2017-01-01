Кличко озвучив причини обрушення Шулявського мосту

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За словами мера, вже почалося встановлення обмежувальних конструкцій і рух мостом буде відновлено

Причиною руйнування Шулявського шляхопроводу в Києві стала корозія бетону зокрема. Про це під час брифінгу на місці обвалу шляхопроводу повідомив міський голова Віталій Кличко.

Мер озвучив висновки експертизи мостового центру та Державного дорожнього науково-дослідного інституту.

«Причиною руйнування є корозія бетону консолі та надмірна динаміка від великовагового транспорту чи удару. З метою уникнення аварійних ситуацій і подальшої тимчасової експлуатації споруди необхідно термінове виконання запобіжних заходів, а саме: обмежити габарит проїзної частини з обох боків споруди на 0,7 метра з використанням легких конструкцій; виконувати щоденний огляд консольних конструкцій на предмет появи тріщин, кренів та нахилів; встановити запобіжні конструкції під тротуарними консолями на випадок їх обрушення», - сказав міський голова.

За словами Кличка, вже почалося встановлення обмежувальних конструкцій і рух мостом буде відновлено.

Як відомо, мер Києва після обвалу Шулявського мосту звільнив свого заступника.

Нагадаємо, Шулявський міст перевірять на міцність, запустивши по ньому дві великовагові вантажівки, після чого по мосту частково відновлять рух.

Наразі КМДА закликає жителів та гостей столиці оминати на своєму шляху маршрути, які вимагають перетинання Шулявського мосту.

Нагадаємо, що 27 лютого, у Києві обвалився Шулявський міст. Через аварію заїзд на міст поки що закритий. Обмежено рух у напрямку проспекту Перемоги. Крім того, перекрито рух по вулиці Гетьмана, від Шулявки до Індустріального моста.