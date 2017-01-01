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    Водіям у Києві радять обирати альтернативні шляхи об'їзду Шулявського мосту

    • Сьогодні, 10:13
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    Фахівці КП «Київдорсервіс» розробили спеціальну схему об’їзду для водіїв

    КМДА закликає жителів та гостей столиці оминати на своєму шляху маршрути, які вимагають перетинання Шулявського мосту.

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    Про це повідомляє прес-центр Київської міської державної адміністрації.

    У відомстві зазначають, що фахівці КП «Київдорсервіс» розробили спеціальну схему об’їзду для водіїв. 

    Раніше представники дорожніх служб обіцяли відновити рух мостом близько 9-ї години ранку.

    У міськраді також нагадали, що у зв’язку з обвалом частини конструкції шляхопроводу внесено зміни в роботу тролейбусів маршрутів №№7, 22, 27, 30, 42.

    • тролейбусний маршрут №7 «вул. Чорнобильська – ст. м. «Шулявська» подовжено до Повітрофлотського шляхопроводу;
    • тролейбусний маршрут №22 «вул. Ольжича – Аеропорт «Київ» організовано на двох ділянках: від вул. Ольжича до вул. Дегтярівської; від Міжнародного аеропорту «Київ» до Індустріального шляхопроводу;
    • тролейбусний маршрут №30 «вул. Милославська – вул. Кадетський Гай» організовується на двох ділянках: від вул. Милославської до вул. Дегтярівської, від вул. Кадетський Гай до Індустріального шляхопроводу;
    • тролейбусний маршрут №27 «Залізнична станція «Київ-Волинський» – ст. м. Петрівка» організовується на двох ділянках: від ст. м. «Петрівка» до вул. Дегтярівської, від Залізничної станції «Київ-Волинський» до Індустріального шляхопроводу;
    • тролейбусний маршрут №42 «Ст. м. «Либідська» – вул. Дегтярівська» курсуватиме до Індустріального шляхопроводу.

    Раніше  повідомлялося, що зранку столична влада просить водіїв не їхати на Шулявський міст.

    Нагадаємо, що 27 лютого, у Києві обвалився Шулявський містЧерез аварію заїзд на міст поки що закритий. Обмежено рух у напрямку проспекту Перемоги. Крім того, перекрито рух по вулиці Гетьмана, від Шулявки до Індустріального моста.

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