Кличко прокоментував поразку від Джошуа

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У 11 раунді рефері зупинив бій через явну перевагу Джошуа

В 11 раунді рефері зупинив бій через явну перевагу Джошуа

Український боксер Володимир Кличко визнав свою поразку від Ентоні Джошуа в бою, який пройшов на легендарному стадіоні «Вемблі».

Наш співвітчизник поступився технічним нокаутом в 11 раунді, проте віддав належне своєму противнику і його прихильникам.

«Лондон, я тебе люблю! Сподіваюся, що бій вам сподобався. Сьогодні переміг кращий. І це була приголомшлива подія для боксу. Два джентльмена билися один з одним, але Ентоні сьогодні був краще за мене. Це дійсно погано, що я не зміг перемогти. Моя повага публіці - хлопці, ви круті! Звичайно, мені б хотілося підняти руки вгору, а не програти, не повернувши собі пояси. Реванш? Я повинен вивчити, якого біса це сталося», - сказав Кличко після бою.

Нагадаємо, в 11 раунді Джошуа перейшов в атаку і після декількох потужних ударів знову відправив Кличка в нокдаун. Українець став, але незабаром знову опинився на килимі. Відразу ж після цього Джошуа продовжив атаку і затиснув Кличко в кутку рингу. Після декількох точних ударів британця рефері зупинив бій.

Британський боксер зберіг усі свої чемпіонські пояси. А от подальша кар’єра Володимира Кличка тепер під великим питанням.

Дружина Віталія Кличка виконала гімн України перед боєм Володимира з Джошуа.

Нещодавно британські ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що гарантована частина гонорарів Володимира Кличка і Ентоні Джошуа складе 10 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 13 мільйонів доларів США).

Однак крім цього Кличко і Джошуа отримають також і відсоток від продажу платних трансляцій в Великобританії на телеканалі Sky Sports. Все залежить від того, скільки платних трансляцій бою куплять передплатники телеканалу Sky Sports.