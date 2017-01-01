Кличко «прославився» на весь світ: про прорив теплотраси написали іноземні видання

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Європейські ЗМІ написали про надзвичайну подію, що сталася в Голосіївському районі

Британське видання Daily Mail опублікувало матеріал про прорив теплотраси в Києві, що стався 29 травня.

«Після вибуху залишилась величезна дірка в асфальті, яка виглядає як кратер від бомби, навколо якого розкидані величезні уламки», - змальовує видання.

Як відомо, під час гідровипробування на Голосіївському проспекті, 27 не витримала труба діаметром 800 мм. Стовп гарячої води здійнявся до 6-го поверху.

Свідки розповіли, що почули звук, начебто стався потужний вибух. У киян, які побували на місці аварії, склалося враження, що тут відбувалися бойові дії. Автівки, припарковані у дворі будинку, були розбиті, бетонні плити лежали у салонах автівок. Вікна квартир і офісів розбиті вщент.

Як повідомляв «Главком», 29 травня у Києві на Голосіївському проспекті прорвало водопровід, унаслідок чого було пошкоджено п'ять автомобілів і вікна будівлі, розташованої поруч з аварією.

Аварія сталася внаслідок розриву труби і виходу води на поверхню.

У ПАТ «Київенерго» повідомили, що прорив стався через проведення гідравлічних випробувань. І оскільки ця ділянка тепломережі експлуатується з 1979 року, вона вичерпала свій 25-річний нормативний ресурс. Через це і стався витік на поверхню охолодженої тепломережної води і утворилася вимоїна на прибудинковій території розміром 2х3 м.

У компанії також додали, що людям, чиє майно постраждало, переживати не варто і всі збитки потерпілим буде компенсовано «в установленому законодавством порядку».

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