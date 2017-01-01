Клімкін у Раді ООН: окупанти прагнуть знищити ідентичність жителів Криму

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Павло Клімкін

На сесії Ради ООН з прав людини Павло Клімкін відзначив необхідність доступу на півострів міжнародних організацій для здійснення моніторингу

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час виступу на 34-й сесії Ради ООН з прав людини в Женеві поінформував про систематичні порушення прав людини в окупованому Криму, а також відзначив необхідність доступу на півострів міжнародних організацій для здійснення моніторингу.

«Окупаційна влада здійснює систематичні порушення прав людини, вона прагне знищити ідентичність українців і корінних жителів півострова – кримських татар», – сказав він.

Глава українського зовнішньополітичного відомства зазначив, що в Криму має бути дозволено постійну присутність міжнародних організацій, зокрема ООН, Ради Європи та ОБСЄ, що сприятиме моніторингу за дотриманням прав людини, а також зможе позитивно впливати на те, щоб окупаційна влада виконувала свої зобов'язання з міжнародного права.

«Незважаючи на тривалу зовнішню агресію, Україна стала на шлях всеосяжних реформ. Подальші кроки з реалізації порядку денного реформ у сфері прав людини є невід'ємною частиною цієї роботи, що передбачає реалізацію Національного плану дій у тісній співпраці з громадянським суспільством і при наданні технічної допомоги з боку міжнародних організацій, зокрема ООН», – сказав міністр.

Клімкін також нагадав, що з початку російської агресії на Донбасі і в Криму російсько-терористичні угруповання вбили 10 тис. українців, понад 22 тис. дістали поранення.