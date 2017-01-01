Клімкін хоче зустрітися із французькою «подружкою Путіна»
- Сьогодні, 10:12
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Клімкін хоче зустрітися з Марін Ле Пен, щоб змінити її думку про Україну
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що хоче зустрітися із проросійським ультраправим кандидатом у президенти Франції Марін Ле Пен, щоб змінити її думку про Україну. Про це він сказав в ефірі телеканала «1+1».
За його словами, у березні він мінімум двічі буде у Парижі і планує зустрітися з усіма кандидатами і попросити українського посла у Франції організувати йому зустріч у тому числі і з Ле Пен.
«Я їй покажу ті матеріали, які ми підготували в рамках нашого позову за Конвенцією про заборону расової дискримінації, у тому числі стосовно Криму. Я покажу їй багато матеріалів», – сказав міністр.
Клімкін зазначив, що як міністр закордонних справ він прораховує всі можливі результати виборів у Франції і тому міністерство працює зі штабами всіх кандидатів у президенти цієї країни.
Як повідомлялося, лідер французьких ультраправих Марін Ле Пен поступово втрачає шанси на перемогу в президентській гонці, запланованій на 7 травня. Про це із посиланням на дані опитування Opinionway повідомляє Reuters.
Згідно з опитуванням, Ле Пен набирає 25% в першому турі 23 квітня, незалежний кандидат Еммануель Макрон у першому турі має шанси отримати 22%, а кандидат від консерваторів Франсуа Фійон може розраховувати на 20%, що виводить у другий тур з Ле Пен саме Макрона.
Макрон переміг би Ле Пен із результатом 66% до 34% у другому турі.
Фійон, якщо пройде у другий тур, переміг би Ле Пен із результатом 62% проти 38%.