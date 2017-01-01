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    Клімкін розповів, коли буде введено воєнний стан

    • Сьогодні, 08:28
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    Право оголосити воєнний стан в країні належить Раді національної безпеки і оборони України, пояснив Павло Клімкін

    Українська влада постійно обговорює питання введення воєнного стану в країні і у разі погіршення ситуації на Донбасі його буде введено дуже швидко. Про це сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі телеканалу «1+1».

    «Питання неодноразово проговорювалося. Є міркування безпекового характеру, є міркування правового характеру. Тобто це питання постійно перебуває у стані обговорення. Якщо ситуація цього вимагатиме, це станеться дуже-дуже швидко», - сказав він.

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    При цьому Клімкін додав, що країна може перебувати у стані війни і не вводити воєнний стан.

    «Я не виключаю у разі погіршення ситуації запровадження воєнного стану і це достатньо ефективний елемент. Але сам по собі стан війни не передбачає однозначно саме запровадження воєнного стану», - сказав міністр.

    За словами Клімкіна, суверенне право оголосити воєнний стан в країні має Рада національної безпеки і оборони України. І саме вона вирішуватиме, чи погіршилася ситуація настільки, щоб запровадити воєнний стан.

    Як відомо, 29 січня загострилася ситуація в Авдіївці, після цього в політикумі з'явилися заяви про можливість введення воєнного стану в разі ескалації ситуації в зоні АТО.

    Більше читайте в статті «Главкома» «Патріоти проти агентів Кремля». Чому в Україні знов заговорили про воєнний стан?»

     

    Джерело: ТСН
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