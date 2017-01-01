Клімкін назвав обстріли Авдіївки військовим злочином

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Павло Клімкін

Міністр пов'язує активізацію бойовиків зі зниженням температури

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав активізацію обстрілів в районі Авдіївки свідомою дестабілізацією з боку Росії. Про це він сказав сьогодні під час прес-конференції у Маріуполі.

«Російсько-терористичні війська здійснюють військовий злочин, нападаючи на Авдіївку... Не виключаю, що це пов'язане з періодом зниження температури. Ситуація навколо Авдіївки важлива і для Маріуполя. Зараз без тепла і електрики страждають десятки тисяч людей», - зазначив він.

Клімкін також нагадав, що МЗС звернулося до всіх міжнародних партнерів із проханням відреагувати на посилення обстрілів з боку російсько-окупаційних військ.

«Я готовий до будь-яких зустрічей на будь-якому рівні в рамках в нормандського формату у тому числі. Але нам потрібні не зустрічі заради зустрічей, а результат. Потрібно послідовно тиснути на РФ, щоб примусити її виконувати домовленості. Ідея Росії зараз - злізти з логіки мінських домовленостей», - додав міністр.

Нагадаємо, вже третю добу Авдіївка знаходиться під масованими обстрілами бойовиків. У місті, де немає світла, води та опалення, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики. Президент України Петро Порошенко сьогодні, 31 січня, збирає військовий кабінет Ради національної безпеки і оборони через загострення ситуації в районі Авдіївки.