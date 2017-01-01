Порошенко терміново збирає РНБО через ситуацію в Авдіївці

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Про час засідання Військового кабінету РНБО наразі не повідомляється

Президент України Петро Порошенко, сьогодні, 31 січня, збирає Військовий кабінет Ради національної безпеки і оборони через загострення ситуації в районі Авдіївки на Донеччині.

Про це повідомляє агенція «Інтерфакс-Україна» з посиланням на поінформоване джерело.

«У вівторок у другій половині дня очікується нараду Військового кабінету при РНБО за участю глави держави», - сказав співрозмовник журналістів.

Нагадаємо, 30 січня президента України Петро Порошенко перервав свій офіційний візит до Німеччини через загострення ситуації у зоні АТО.

Найскладнішою ситуація залишається поблизу Авдіївки. За 29 і 30 січня внаслідок ескалації конфлікту на Донбасі загинули восьмеро українських військових. Ще 26 отримали поранення. Російські ЗМІ повідомляють про загибель одного із ватажків угруповання «Восток».

30 січня бойовики перебили останню лінію постачання, яка живила енергією Авдіївський коксохімічний завод. Завдяки підприємству місто отримувало тепло, воду і електрику. У місті було оголошено надзвичайний стан. ДСНС терміново перекинула до Авдіївки додаткові технічні засоби: потужні генератори, теплові гармати, великі намети, буржуйки, кухні, воду, продукти харчування.

На Донеччині розгортають місця прийому тисяч жителів Авдіївки. Впродовж дня із міста можуть евакуювати до 8 тисяч осіб.

У штабі АТО наголошували, що ворог зазнав втрат, але попри це ігнорує заклики до запровадження режиму тиші.