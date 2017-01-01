Клімкін обіцяє Україні безвіз із сотнею країн

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Павло Клімкін повідомив про переговори з 27 країнами щодо безвізового режиму

Окрім скасування віз із європейськими країнами, ще ведуться переговори з 27 країнами щодо візової лібералізації, тому є шанс, що найближчим часом українці зможуть їздити без віз до 100 країн. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Приєднаються 26 країн ЄС та ще 4 країни. Ми ведемо переговори з 27 країнами щодо безвізового режиму. Маємо шанс в найближчому майбутньому відкрити більш ніж 100 країн для українців», - сказав він.

Нагадаємо, 11 травня Рада ЄС остаточно затвердила рішення про надання Україні безвізу.

Громадяни України з 11 червня зможуть їздити без віз в 34 європейські країни.

Порошенко повідомив, що після надання Євросоюзом безвізового режиму для громадян України, низка країн Латинської Америки і Азії теж введуть «безвіз».