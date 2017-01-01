Клімкін, Ващиковський і Джонсон проводять зустріч у Києві

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У міністрів заплановані зустрічі з президентом України Петром Порошенком та прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін почав зустріч зі своїм польським колегою Вітольдом Ващиковським та державним секретарем Великої Британії Борисом Джонсоном. Про це у своєму мікроблозі у Twitter повідомила речник МЗС Мар’яна Беца.

«Розпочалась зустріч Павла Клімкіна з головою МЗС Польщі В. Ващиковським та державним секретарем ВБ Б. Джонсоном», – йдеться в повідомленні.

Розпочалась зустріч @PavloKlimkin з МЗС Польщі В.Ващиковським та Державним серкретарем ВБ Б.Джонсоном pic.twitter.com/4nyzJCsdXj — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 1 марта 2017 г.

На порядку денному розглядатиметься питання мирного врегулювання ситуації на Донбасі, стан із правами людини в тимчасово окупованому Росією Криму, тривалий процес реформ, відносини Україна – ЄС, а також перспективи переговорного процесу в «нормандському форматі»

Нагадаємо, в Україні зі спільним візитом з 28 лютого по 2 березня перебуватимуть державний секретар у закордонних справах та справах Співдружності націй Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Борис Джонсон і міністр закордонних справ Республіки Польща Вітольд Ващиковський.