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    Клімкін, Ващиковський і Джонсон проводять зустріч у Києві

    • Сьогодні, 16:56
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    У міністрів заплановані зустрічі з президентом України Петром Порошенком та прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом

    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін почав зустріч зі своїм польським колегою Вітольдом Ващиковським та державним секретарем Великої Британії Борисом Джонсоном. Про це у своєму мікроблозі у Twitter повідомила речник МЗС Мар’яна Беца.

    «Розпочалась зустріч Павла Клімкіна з головою МЗС Польщі В. Ващиковським та державним секретарем ВБ Б. Джонсоном», – йдеться в повідомленні.

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    На порядку денному розглядатиметься питання мирного врегулювання ситуації на Донбасі, стан із правами людини в тимчасово окупованому Росією Криму, тривалий процес реформ, відносини Україна – ЄС, а також перспективи переговорного процесу в «нормандському форматі»

    Нагадаємо, в Україні зі спільним візитом з 28 лютого по 2 березня перебуватимуть державний секретар у закордонних справах та справах Співдружності націй Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Борис Джонсон і міністр закордонних справ Республіки Польща Вітольд Ващиковський.

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    МЗС Павло Клімкін Польща Велика Британія
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