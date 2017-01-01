Климпуш-Цинцадзе обговорила з главою представництва ЄС в Україні процес адаптації безвізу

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Главв представництва ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі

Сторони обговорили слабкі місця процесу адаптації законодавства України до законодавства ЄС

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе обговорила з главою представництва ЄС в Україні Х'югом Мінгареллі процес адаптації угоди про безвізовий режим України та ЄС

Про це повідомила пресс-служба Кабміну.

«Був представлений проект нової системи планування, моніторингу та оцінки результативності угоди між Україною та ЄС, а також підхід щодо здійснення перекладів актів ЄС», - зазначають в уряді.

Співрозмовники обговорили слабкі місця процесу адаптації законодавства України до законодавства ЄС, зокрема у сфері юридичних та законотворчих процедур, через які Україна відстає від графіка, встановленого угодою, і обмінялися певними ідеями щодо їх вирішення.

Також була відзначена важливість завершення розробки інструменту планування і моніторингу, налагодження роботи перекладачів законодавства ЄС та посилення взаємодії між інститутами в цьому процесі.

Як повідомляв «Главком», 6 квітня Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС. Президент Порошенко повідомив про це під час Київського безпекового форуму. Учасники форуму зустріли інформацію аплодисментами.

У Європейському парламенті розповіли, з якими країнами ЄС і Шенгенської зони діятиме безвізовий режим для українців.

Документ про лібералізацію візового режиму мають підписати президент Європарламенту та головуючий у Раді ЄС представник Мальти. Рішення набуде чинності на 20-й день після опублікування документа. Експерти кажуть, що вже з середини червня українці, які мають біометричні паспорти, зможуть здійснювати короткотермінові (до 90 днів упродовж півроку) подорожі до Євросоюзу з туристичною метою.

Російські ЗМІ розгублені та поки що не знають, як реагувати та як висвітлювати цю подію.

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