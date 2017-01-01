Князєв поскаржився, що поліції виділяють мало грошей

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У зв'язку з мінімальним бюджетом поліція тільки до липня забезпечена нафтопродуктами і до травня - патронами

Фінансування Національної поліції, передбачене в Державному бюджеті, забезпечує нормативну потребу структури тільки на 39%. Про на колегії Міністерства внутрішніх справ заявив глава Нацполіції Сергій Князєв.

За словами очільника відомства, в бюджеті передбачено близько 16,6 млрд грн на фінансування поліції, і цього «явно недостатньо».

«За нашими підрахунками, мінімальна додаткова потреба у фінансуванні поліції на 2017 рік становить 4 млрд 159 млн грн», - зазначив він.

Князєв також додав, що у зв'язку з мінімальним бюджетом поліція тільки до липня забезпечена нафтопродуктами і до травня - патронами. Уніформою ж забезпечені лише окремі підрозділи. «У більшості обласних центрів і міст поліцейські не «переодягалися», - закцентував глава поліції.

Як повідомлялось, Кабінет міністрів підтримав постанову про внесення змін до опису і зразків предметів однострою поліцейських. Йдеться про шапку-вушанку, кашкет, зимове пальто, костюм, сорочки, галстуки і погони. Так, додаються розділи про «Костюм (кітель, брюки) для вищого складу поліції» (окремо жіночий і чоловічий). Коміри таких кітелів гаптуються листками калини з трьома ягодами в кутиках коміра.