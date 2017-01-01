Колапс на ринку цигарок: Суд зобов'язав повернути скандальному монополісту товар

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В Рівному має бути повернуто близько 2 тисяч ящиків сигарет, а в Полтаві – біля 2 млн пачок сигарет

У середу Печерський суд зобов’язав повернути конфісковані тютюнові вироби компанії «Тедіс-Україна».

Про це на своїй сторінці в Facebook написав народний депутат Андрій Левус.

За його словами, в Рівному має бути повернуто близько 2 тисяч ящиків сигарет, а в Полтаві – біля 2 млн пачок сигарет.

«Сьогоднішнє рішення суду дуже схоже на спроби «злити« цю справу. Ми звертаємось до ГПУ та особисто до Генерального прокурора Юрія Луценка невідкладно прореагувати на ці рішення суду», - написав депутат.

«Адже після гучних заяв від ГПУ про виведення компанією «Тедіс Україна« мільярдів гривень в Росію та фінансування тероризму – це не просто справа про шахрайство, а питання національної безпеки країни», - додав він.

«ГПУ повинно подати апеляцію на рішення суду, а слідчого ГПУ Машика В.П, який погодився у суді повернути цигарки, перевірити на предмет підкупу зі сторони російської компанії», - підсумував Левус.

Нагадаємо, 31 березня Генеральна прокуратура прийшла з обшуками в будівлю Антимонопольного комітету. Водночас генпрокурор Юрій Луценко повідомив у Facebook про проведення обшуків у справі монопольного дистриб'ютора тютюнових виробів Tedis Ukraine та розкриття схеми особливо великого ухилення від сплати податків і виведення грошей за кордон, у тому числі для фінансування тероризму.

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