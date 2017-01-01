У Путіна заговорили про підвищення пенсійного віку

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Олексій Кудрін

Екс-міністр фінансів РФ Олексій Кудрін вважає, що пенсійний вік треба підвищити до 63 років

Глава Центру стратегічних розробок, екс-міністр фінансів Росії Олексій Кудрін виступив з ініціативою перегляду пенсійного віку для жінок та чоловіків. Про це він заявив в інтерв’ю ТАСС.

«Я вважаю, що до 63 років треба обов'язково підвищити (пенсійний вік. - Ред.) і чоловікам, і жінкам. Сьогодні розглядається питання, щоб для чоловіків підняти пенсійний вік ще більше», - сказав Кудрін.

Водночас він впевнений, що цей процес не вирішує всіх питань дефіциту в пенсійній системі РФ, але є необхідним кроком.

Кудрін стверджує, що при переході на новий пенсійний вік за перший рік тільки невелика група працюючих продовжить свою роботу і не вийде на пенсію. Потім з'явиться нова група, і так процес розтягнеться на 10-16 років. Так, сума, що залишається на пенсіонерів, буде щороку зростати.

Раніше, 12 січня, міністр праці та соцзахисту РФ Максим Топілін запевняв, що в 2017 році підвищення пенсійного віку не передбачається.

В Україні ж наразі чоловіки виходять на пенсію у 60 років, жінки у 57,5 років, а після 2021 р. – у 60 років.

Нагадаємо, що МВФ виставив Україні сім нових вимог. Одна з вимог - пенсійна реформа, яка передбачає поступове підвищення пенсійного віку: для чоловіків – на чотири місяці щороку, починаючи з липня 2017-го, для жінок – на шість місяців після 2021 року, доти, доки для чоловіків і жінок пенсійний вік не досягне 63 років – у 2027 році.