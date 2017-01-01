Колишньому «народному меру» Севастополя пророчать «несподівану» смерть

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Олексій Чалий

Велика кількість керівників і російських генералів, причетних до анексії Криму, померли досить дивними раптовими смертями протягом 2014-2017 років

Колишній «народний мер» Севастополя, екс-спікер підконтрольних Кремлю Законодавчих зборів міста Олексій Чалий, який сприяв анексії Криму, може закінчити як ватажки угруповань «ЛДНР» – «несподівано» померши. Таку думку у вечірньому ефірі Радіо Крим.Реалії 23 лютого висловив політолог Тарас Березовець.

Так експерт прокоментував заяву Чалого в інтерв'ю російському виданню ТАСС, яке опублікували 20 лютого, про те, що до анексії Криму почали готуватися ще в 2004 році.

«Все, про що говорить Чалий у своєму інтерв'ю, дійсно правда і правда дуже небезпечна. Я «переживаю» за здоров'я Олексія Чалого, щоб він не пішов слідом за багатьма іншими так званими «героями кримської весни», які вмирали, як мухи, від переохолодження, серцевої недостатності. Це не жарти, тому що дійсно велика кількість керівників і російських генералів померли досить дивними раптовими смертями протягом 2014-2017 років», – підкреслив Березовець.

Нагадаємо, Чалий заявив, що план виходу Криму зі складу України готувався задовго до так званого референдуму у 2014 році, до держперепороту готувалися у 2004 та 2008 роках.

Як відомо, у кінці лютого — початку березня 2014 перекинуті з Росії і кримських баз Чорноморського флоту РФ війська без розпізнавальних знаків окуповували Кримський півострів. 16 березня 2014 на території Криму і міста Севастополя пройшов псевдореферендум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до складу РФ. Цивілізований світ називає такі дії росіян анексією українського півострова.