Екс-«мер» Севастополя: до держперевороту в Криму готувались в 2004 та 2008 роках

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Олексій Чалий

Так званий колишній «народний мер» Севастополя розповів про три спроби перевороту в Криму

План виходу Криму зі складу України готувалася задовго до так званого референдуму у 2014 році, до держперепороту готувалися у 2004 та 2008 роках. Про це виданню «ТАСС» заявив один із посібників анексії Криму, колишній так званий «народний мер» Севастополя Олексій Чалий.

«У 2004-2005 роках ми перший раз готувалися до перевороту в зв'язку із «помаранчевою революцією». Але юридично міцна база для наших дій могла з'явитися тільки в разі, якщо б виник період беззаконня, коли не можна залишатися у рамках закону.В 2004-2005 року цього не сталося. Тоді, як ви пам'ятаєте, в Києві відбулася практично легітимна передача влади», - розповів Чалий.

Наступна спроба вчинити державний переворот в Криму сталася під час російської агресії проти Грузії у 2008 році.

«Ющенко був президентом України. Чорноморський флот Росії брав участь в операції, і коли вони поверталися у Севастополь, на свою головну базу, Ющенко дав команду їх не пускати. Тоді ми теж готувалися до захоплення влади в місті. Але не вийшло», - додає Чалий.

За словами посібника агресора, зручним випадком для перевороту на півострові став момент повернення з Майдану севастопольського «Беркута».

«Вони повернулися в Крим 22 лютого, прориваючись через заслони, обпалені, пропахлі палаючими покришками. Ми вже тоді розробили практичний план, як провести мітинг, як зайти, забрати адміністрацію, міськраду. Зрозуміло, що вхід строю автоматників був би дуже ефектним. Тому ми тут знайшли один одного з «Беркутом». Вони вже думали, як їм сім'ї переправити на Кавказ. Я кажу: «Підтримайте? А я забезпечу доставку сімей на Кавказ і там сховаємо їх у якийсь санаторій на час, поки все не закінчиться». Вони: «Підтримаємо». Ось про це ми з ними домовилися вже 23 лютого», - похвалився Чалий.

Як відомо, у кінці лютого — початку березня 2014 перекинуті з Росії і кримських баз Чорноморського флоту РФ війська без розпізнавальних знаків окуповували Кримський півострів. 16 березня 2014 на території Криму і міста Севастополя пройшов псевдореферендум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до складу РФ. Цивілізований світ називає такі дії росіян анексією українського півострова.