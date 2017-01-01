Коломойського треба покарати за ситуацію з «Приватбанком» - Бальцерович



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ігор Коломойський

Відповідати мають усі, хто довів банк до драматичного стану, вважає політик

Стабілізація «Приватбанку», а також його подальша приватизація буде відповідальним завданням для влади. Усі, хто довів банк до драматичного стану, мають понести покарання.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив співголова групи стратегічних радників з підтримки реформ в Україні Лешек Бальцерович.

«Дуже важливо, як надалі розвиватиметься ситуація навколо «Приватбанку». Звичайно, найголовнішим є оздоровлення ситуації в цьому банку, а далі - його приватизація. Це буде одним з тестів для влади», - вважає Бальцерович.

Він підкреслив, що дуже важливо, аби банк не був тривалий час у державній власності, оскільки тоді політики втручатимуться в його діяльність.

За його словами, усі, хто довів «Приватбанк» до такої драматичної ситуації, включно з колишнім власником Ігором Коломойським, повинні понести за це відповідальність. У цьому контексті він навів приклад іспанського банку Bankia, в якому за величезні збитки керівники банківської установи, наприклад екс-глава МВФ Родріго Рато, були засуджені до тюремного ув'язнення.