  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Коломойського треба покарати за ситуацію з «Приватбанком» - Бальцерович

    • Сьогодні, 09:02
    • Розсилка
    Ігор Коломойський
    Ігор Коломойський

    Відповідати мають усі, хто довів банк до драматичного стану, вважає політик

    Стабілізація «Приватбанку», а також його подальша приватизація буде відповідальним завданням для влади. Усі, хто довів банк до драматичного стану, мають понести покарання.

    Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив співголова групи стратегічних радників з підтримки реформ в Україні Лешек Бальцерович.

    «Дуже важливо, як надалі розвиватиметься ситуація навколо «Приватбанку». Звичайно, найголовнішим є оздоровлення ситуації в цьому банку, а далі - його приватизація. Це буде одним з тестів для влади», - вважає Бальцерович.

    Читайте також

    Він підкреслив, що дуже важливо, аби банк не був тривалий час у державній власності, оскільки тоді політики втручатимуться в його діяльність.

    За його словами, усі, хто довів «Приватбанк» до такої драматичної ситуації, включно з колишнім власником Ігором Коломойським, повинні понести за це відповідальність. У цьому контексті він навів приклад іспанського банку Bankia, в якому за величезні збитки керівники банківської установи, наприклад екс-глава МВФ Родріго Рато, були засуджені до тюремного ув'язнення.

    Читайте також
    Ігор Коломойський Приватбанк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ