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    Конфлікт з РФ підвищив ставки української культури у світі – письменник

    • Вчора, 10:16
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    Андрій Курков на Зовнішньополітичному форумі
    Андрій Курков на Зовнішньополітичному форумі

    Андрій Курков пропонує запровадити пост почесного консула української культури

    У країнах Європи вже давно існував інтерес до української культури, однак конфлікт з Росією підвищив ставки і додав вартості до іміджу України. Про це говорив у своєму виступі письменник Андрій Курков під час Зовнішньополітичного форуму, організованого Інститутом світової політики. 

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    За його словами, культура завжди приходить першою. Вона вбиває страх перед невідомою країною та народом, потім торгівля, а після неї – політика, щоб захищати торгово-економічні відносини

    «Сьогоднішнє завдання української молодої культури, а не офіційної – руйнувати кліше, заміняти їх на нові, більш позитивні, створювати новий імідж країни. Це завдання одночасно і культурне, і освітнє», – заявив Курков.

    Він відзначив важливість ролі університетів у поширення знань про певну країну.

    «Університети по всьому світу запрошують до себе митців, представників інших культур, на кількамісячне стажування. Людина приїжджає до цієї країни, працює в її інтелектуальному середовищі, а потім повертається додому з величезним знанням про цю країну. Тобто вона стає її таємним дипломатом. До нас, на жаль, майже нікого не запрошують. Хоча українських письменників і митців запрошують постійно в університети Польщі, Німеччини, Австрії», – розповів Курков.

    Письменник запропонував запровадити пост почесного консула української культури для тих, хто активно промотує українську культуру за кордоном.

    «Було б добре, якби ми могли тримати контакт як держава з усіма тими, хто цікавиться і допомагає українській культурі у світі. Думаю, варто запровадити пост почесного консула української культури. Всі, хто допомагає українській торгівлі, рано чи пізно стають почесними консулами. А ті французи, швейцарці, німці, хто допомагає українській культурі, не знають одне одного, і нам дуже не вистачає цієї мережі. Важливо, щоб вони знали одне одного і відчували подяку не від конкретних письменників чи музикантів, а від країни», – пояснив Курков. 

    Окремо письменник наголосив, що в останні роки допомога українським митцям з боку дипломатичної служби збільшується.

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