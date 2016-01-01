Геополітична пастка майбутнього українського успіху

Андреас Умланд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Всупереч багатьом негативним репортажам з Києва, мигтючим в західних ЗМІ, політичні, соціальні та економічні реформи України рухаються повільно, але неухильно вперед

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Среди прочих нововведенных правил и институтов, в Украине к настоящему времени создано несколько специальных ведомств, занимающихся предупреждением, расследованием и преследованием коррупции. Результатом принятия нового закона об электронных декларациях для государственных служащих стали выявления и огласка имущества зажиточных украинских парламентариев и министров. Это вызвало в обществе волну горячих споров о природе политического класса Украины. Как в Киеве, так и в остальных регионах Украины, продвигается множество реформ, поддерживаемых гражданскими активистами, патриотически настроенными предпринимателями и реформаторски настроенными чиновниками – часто при помощи Запада. Причина, по которой подобные инициативы остаются не- либо недооцененными в западных СМИ – скорее не в предвзятом отношении к Украине, а в нехватке экспертов по Украине и западных журналистов в стране.

Новый политический ландшафт

Почему Украина обречена на успех? Прежде всего, общая структура политического конфликта в Украине изменилась. До 2014 года основные конфронтации происходили между конкурировавшими олигархическими кланами. Они прибегали к крупномасштабным подкупам политиков и чиновников, чтобы завладеть природными ресурсами страны, производственными объектами, недвижимостью и деньгами налогоплательщиков. Разумеется, за кулисами подобные стычки и сегодня продолжаются. Полукриминальные олигархические сети в Украине все еще существуют и до сих пор глубоко проникают в государство.

Тем не менее, после революции в 2014 году, основная линия конфликта в украинской политике постепенно смещается. Все больше речь идет не столько о кланах, враждующих между собой за сферы влияния, а скорее о борьбе между четвертьвековой системой государственного рэкета, с одной стороны, и альянсом украинских гражданских активистов и западных доноров, с другой. Одна сторона хочет продолжить эксплуатирование украинской экономики, вторая же старается защитить и уберечь ресурсы, предназначающиеся для общества в целом.

Почему есть надежда на успех?

Вне всяких сомнений, политическое противостояние в Украине сейчас суровое и пока без победителя. Тем временем, пока эта борьба – трудная, тягостная и часто безобразная, - идет, колесо истории продолжает вращаться. Прежняя система цепляется, стараясь возродить себя в новом виде под проевропейскими, антимосковскими и патриотическими лозунгами. Но старый политический класс и поддерживающие его олигархи оказались зажатыми между устойчиво мобилизовавшимся «третьим сектором» и твердо настроенными международными донорскими организациями, такими как МВФ и Евросоюз. Сработавшись в тандеме, активисты и доноры хотят добиться того, что трансформация Украины обретет действительно глубокий и устойчивый характер.

Например, до сих пор коррумпированный парламент Украины несколько раз пытался изменить или задержать упомянутый закон об электронном декларировании имущества для государственных должностных лиц. Однако под тройным давлением со стороны гражданского общества, СМИ и Европейского Союза закон наконец-то был принят Верховной Радой. Вступив в силу, он позволил раскрыть полезную информацию об украинских парламентариях и государственных служащих. По этим и другим причинам сегодня уже можно предсказать, что в период от пяти до десяти лет Украина в значительной степени обновится и уровень ее коррупции будет гораздо ниже, чем сегодня. Конечно, второй Швейцарией Украина пока что не станет, но она уже будет заметно отличаться от своих нео-советских «собратьев» – России и Беларуси.

Обратная сторона медали

Однако ожидаемый будущий успех Украины может спровоцировать агрессивную реакцию со стороны Москвы. Набирающее силу реформированное украинское государство, экономика и общество – ни что иное, как экзистенциальные угрозы для нынешних властителей России и Беларуси, где население живо интересуется внутренними делами Украины. Путин, Лукашенко и Ко не могут позволить себе иметь по соседству в будущем цветущее восточнославянское государство, которое рано или поздно начнет переговоры о членстве в ЕС и чьи глубокие связи с российским и белорусским обществом могут вызвать зависть у представителей среднего класса и злобу на собственные нереформированные государства. Это не обязательно означает, но все же может привести к тому, что Москва – в худшем случае – опять будет прибегать к крупномасштабному вооруженному наступлению на восточные и/или южные части Украины.

Более того, тогда как непосредственно военные российские действия в Украине остаются возможным вариантом, у Кремля есть и другие инструменты. Самым очевидным инструментом дестабилизации является целенаправленное сохранение небезопасной обстановки и атмосферы угрозы в восточной и южной частях Украины из-за перемещения войск, бряцания оружием, поддержки сепаратизма и т.д. Цель этих действий очевидна – отпугнуть иностранных инвесторов, молодых украинцев и западные НГО от этих регионов. Поддержание «Новороссии» в состоянии постоянной неизвестности является, пожалуй, самым важным инструментом Москвы, чтобы предотвратить возрождение экономики и стабилизацию общества Украины. Но существуют и другие направления, в которых Кремль активно работает. Они включают торговые ограничения, информационную войну, политическое давление, дипломатические трюки, кибератаки, разведывательную деятельность и т.д. Этот набор невоенных инструментов «гибридной войны» всегда может быть дополнен открытыми или полувоенными действиями в рамках конфликта на Донбассе, вдоль российско-украинской границы или на побережье Черного моря.

На этом фоне перед украинским государством и его западными союзниками в следующие годы будет стоять задача - дать ответы на трудные вопросы: как обеспечить будущую безопасность Украины в целом? И в частности: как, во-первых, предотвратить новое военное наступление России? Как, во-вторых, нейтрализовать российские угрозы восточной и южной Украине и их психологические эффекты на украинцев и потенциальных иностранных инвесторов – и таким образом воссоздать атмосферу устойчивости в этих особенно ранимых регионах?

Джерело: Обозреватель

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