Аваков внесе у Кабмін кандидатуру на пост глави Нацполіції наступного тижня

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Наступного тижня міністр внутрішніх справ розраховує отримати остаточні висновки комісії

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков наступного тижня може внести в Кабінет міністрів України кандидатуру на посаду голови Національної поліції України.

Про це Аваков написав у коментарях на своїй сторінці в Facebook.

Зокрема Аваков повідомив, що наступного тижня він розраховує отримати остаточні висновки і рекомендації комісії.

«Щодо конкурсу на посаду голови Нацполіції України: проміжний брифінг комісії відбудеться в четвер. Я очікую остаточні висновки і рекомендації комісії наступного тижня», – написав він.

Разом з тим Аваков додав, що наступного тижня за результатами висновків і рекомендацій комісії внесе пропозицію в Кабмін.

«Це некоректно. Не скажу. На тому тижні за результатом висновків і рекомендацій комісії внесу пропозиції в Кабмін», – написав Аваков у відповідь на запитання про фаворитів конкурсу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко зняв власну кандидатуру з конкурсу на посаду голови Нацполіції.