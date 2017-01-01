  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Аваков внесе у Кабмін кандидатуру на пост глави Нацполіції наступного тижня

    • Сьогодні, 11:17
    • Розсилка

    Наступного тижня міністр внутрішніх справ розраховує отримати остаточні висновки комісії

    Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков наступного тижня може внести в Кабінет міністрів України кандидатуру на посаду голови Національної поліції України.

    Про це Аваков написав у коментарях на своїй сторінці в Facebook.

    Читайте також

    Зокрема Аваков повідомив, що наступного тижня він розраховує отримати остаточні висновки і рекомендації комісії.

    _1063

    «Щодо конкурсу на посаду голови Нацполіції України: проміжний брифінг комісії відбудеться в четвер. Я очікую остаточні висновки і рекомендації комісії наступного тижня», – написав він.

    Разом з тим Аваков додав, що наступного тижня за результатами висновків і рекомендацій комісії внесе пропозицію в Кабмін.

    «Це некоректно. Не скажу. На тому тижні за результатом висновків і рекомендацій комісії внесу пропозиції в Кабмін», – написав Аваков у відповідь на запитання про фаворитів конкурсу.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко зняв власну кандидатуру з конкурсу на посаду голови Нацполіції.

    Читайте також
    Національна поліція України Арсен Аваков
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ