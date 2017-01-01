Конкурс на суддів Верховного суду: ВККСУ закінчила співбесіди з кандидатами

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Верховний суд України

239 кандидатів на посади суддів Верховного суду успішно пройшли співбесіди

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККСУ) закінчила співбесіди з кандидатами на посади суддів Верховного суду.

Голова ВККС Сергій Козьяков повідомив, що за результатами співбесід комісія оголосила перерву для прийняття рішень щодо 239 кандидатів, які успішно пройшли співбесіди. 27 кандидатів вибули з конкурсу.

Рішення про продовження участі в конкурсі інших 115 кандидатів, які отримали негативний висновок Громадської ради доброчесності (ГРД), ВККСУ буде приймати в пленарних засіданнях, перші з яких відбудуться 6 і 7 червня. Для подолання негативного висновку ГРД за такого кандидата повинні проголосувати 11 із 16 членів ВККСУ.

Після проведення пленарних засідань ВККСУ повинна виставити бали кандидатам і визначити переможців конкурсу, рекомендованих до призначення.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України зафіксувала три документально підкріплені спроби вплинути на рішення комісії, повідомив Козьяков. «У нас є три документально підтверджених випадки спроб вплинути на рішення комісії», - зазначив Козьяков на прес-конференції 29 травня.

В інтерв'ю виданню «Лівий берег» він заявив, що члени ВККС несуть відповідальність за успіх конкурсу до Верховного суду і будь-які спекуляції і порушення процедури конкурсу до Верховного суду - виключені. «В країні буде гідний суд. Навіть якщо комусь дуже не хочеться цього», - написав Козьяков у своєму блозі.

У той же час, Верховна Рада відмовилася поставити до порядку денного сесії законопроекти про внесення змін до процесуального законодавства і про конституційне провадження, що також може бути пов'язано з бажанням деяких політичних сил вплинути на склад Верховного суду. Зокрема, такий висновок можна зробити із заяви заступника голови Адміністрації президента Олексія Філатова. «Країна отримає шанс на Верховний суд з верховенством права замість телефонного права, права сильного, права на «власний метр кордону» в праві. Можна не включати до порядку денного Верховної Ради законопроекти про судову реформу. Можна атакувати в медіа. Новий Верховний суд все одно буде. І квот в ньому не буде», - написав Філатов на своїй сторінці в Facebook 26 травня.

Про спроби дискредитувати конкурс до Верховного суду заявив також член ВККСУ Станіслав Щотка в інтерв'ю «Цензор.нет»: «Конкурс вийшов на фінішну пряму. Деякі політичні кола, олігархи і фігури з минулого, напевно, дуже хочуть дискредитувати його».

Конкурс на заміщення 120 посад суддів Верховного суду був оголошений ВККСУ в листопаді 2016 року. На участь в конкурсі було подано 1436 заявок. Згідно з повідомленням ВККСУ, участь в конкурсі на даний момент продовжують 354 кандидати.