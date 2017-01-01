Копача бурштину, затриманого за масові заворушення у Клесові, суд взяв під домашній арешт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На засіданні Рівненського міського суду сторона обвинувачення клопотала про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою

Підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень за трьом статтями суд обрав міру запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту.



43-річного сарненчанина було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час масових заворушень 16 березня неподалік смт. Клесів Сарненського району.

Слідчі слідчого управління поліції Рівненській області повідомили йому про підозру у скоєнні злочинів за частиною 1 статті 294 (масові заворушення), частиною 3 статті 342 (опір представникові правоохоронного органу) і частиною 1 статті 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.



На засіданні Рівненського міського суду сторона обвинувачення клопотала про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Відповідно до ухвали суду, 43-річного сарненчанина взяли під цілодобовий домашній арешт.



Нагадаємо, в урочищі «Азалія» поліцейські виявили старателів за роботою двох мотопомп. Під час транспортування вилученого обладнання для незаконного промислу близько 25 невідомих почали погрожувати фізичною розправою правоохоронцям та вимагали віддати вилучене.



До того ж, невдоволені протидії поліцейських у незаконному видобутку бурштину особи заблокували державну дорогу міжнародного значення на Сарненщині.