Копачі бурштину розблокували трасу на Рівненщині

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Протестувальники висували ряд вимог щодо безперешкодного видобутку бурштину

Особи, невдоволені протидією поліцейських незаконному видобутку бурштину на Сарненщині, на вісім годин заблокували державну дорогу міжнародного значення.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області, сьогодні близько 10-ї години у селі Федорівка вони перекрили автодорогу «Київ-Ковель», безперервно рухаючись пішохідним переходом.

Публічну безпеку та порядок забезпечували близько 100 правоохоронців. На місце події виїжджало також керівництво Сарненського району. Рух транспортних засобів був заблокований в обох напрямках, у результаті чого утворився двокілометровий затор.

Протестувальники висували ряд вимог щодо безперешкодного видобутку бурштину та звільнення затриманого 43-річного жителя смт Клесів, причетного до масових заворушень на Сарненщині.

Під час цього зловмисники стріляли по поліцейському.

О 18-й годині близько півтори сотні учасників протесту розійшлися. Рух транспортних засобів відновлений.