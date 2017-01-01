Корчак не в адекваті – Гройсман

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Глава уряду дорікнув відсутній Корчак за жадібність та безвідповідальність

Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков сьогодні під час засідання Кабміну обурився розмірами надбавок, які нарахували самі собі глава Національного агентства із питань запобігання корупції Наталя Корчак та її заступник Руслан Радецький.

«Я отримав листа від депутата Лещенка відносно діяльно пані Корчак і пана Радецького щодо нарахування необґрунтованих премій і надбавок… Зарплата глави НАЗК Корчак за жовтень (2016 року. – Ред.) становила 121 тис. 234 грн, при тому, що оклад становив 29 тис., за вислугу – 50%, за інтенсивність – 100%, премія – 60%, додатково на відрядження – 30 тис.», – сказав він.

Аваков також процитував витримку з листа Лещенка щодо оплати праці Радецького за жовтень 2016 року: «239 тисяч, з них оклад, 28 тис., все решта – надбавки... премія за жовтень – 170%. Вибачте, це якийсь нонсенс».

У свою чергу глава уряду Володимир Гройсман зазначив: «Я нічого не маю проти НАЗК, але мені здається, що керівник не в адекваті. Не прийти вдруге на уряд, не відзвітувати...»

Як повідомлялось, Аваков сьогодні на засіданні Кабміну розповів, що один з працівників департаменту Агентства з питань запобігання корупції надіслав йому листа зі скаргою на корупційні дії заступника голови НАЗК Руслана Радецького.