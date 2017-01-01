НАЗК на 311 аркушах поскаржилось Авакову на корупцію одного зі своїх керівників

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Чиновник НАЗК доповів на свого начальника

Глава міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков сьогодні на засіданні Кабміну розповів, що один працівників Департаменту Агентства з питань запобігання корупції надіслав йому листа зі скаргою на корупційні дії заступника голови НАЗК Руслана Радецького.

«До мне в міністерство прийшов лист від НАЗК від одного з керівників департаменту відносно запобігання корупційних правопорушень. Він передає 311 аркушів додатку для того, щоб ми склали протокол про корупцію відносно Радецького», - сказав міністр.

Як повідомлялось, НАЗК проводить повну перевірку 91 декларації. Про це повідомив заступник голови НАЗК Руслан Радецький. «На сьогоднішній день проводиться 91 повна перевірка», - сказав він. За словами Радецького, всього агентство зобов'язане перевірити декларації 100 тис. суб'єктів декларування, які подали декларації на першому етапі.