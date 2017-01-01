Корчак спробувала виправдатись за другий поспіль пропуск засідання уряду

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Глава НАЗК підкреслила, що до повноважень голови НАЗК належить координація роботи членів агентства

Голова НАЗК Наталія Корчак у себе на сторінці у Facebook написала, що вона не повинна була приходити сьогодні на засідання Кабміну, оскільки представляти агентство мав її підлеглий Руслан Рябошапка.

«Член Національного агентства з питань запобігання корупції Руслан Рябошапка був уповноважений сьогодні на представлення Національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики у 2016 році на засіданні Кабінету Міністрів. На яке, на жаль, не з’явився», - зазначила вона.

Корчак підкреслила, що до повноважень голови НАЗК належить координація роботи членів агентства. «З метою прозорого розгляду результатів річної роботи НАЗК і уникнення чергових політичних спекуляцій, на представлення Уряду проекту Національної доповіді було уповноважено саме члена агентства Рябошапку, який відповідно до функціонального розподілу повноважень між членами НАЗК та Плану роботи НАЗК на 2017 рік, є відповідальним за цей напрямок діяльності», - написала вона.

Корчак додала, що представлення доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики у 2016 році саме Рябошапкою дозволило б членам уряду уникнути конфлікту інтересів, «обумовленого тим, що я є головою органу, який проводить перевірку е-декларацій урядовців, та неупереджено розглянути вищезазначений документ».

Як раніше повідомлялось, Корчак сьогодні не прийшла на засідання Кабміну, щоб представити доповідь. Гройсман прокоментував її поведінку, як «Корчак не в адекваті».

Нагадаємо, Аваков сьогодні на засіданні Кабміну розповів, що один з працівників департаменту Агентства з питань запобігання корупції надіслав йому листа зі скаргою на корупційні дії заступника голови НАЗК Руслана Радецького.