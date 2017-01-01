Ковалів залишає наглядову раду «Нафтогазу» 17 квітня

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Юлія Ковалів, голова наглядової ради «Нафтогазу України»

Ковалів планує зосередитись на роботі офісу Національної інвестиційної ради

З 17 квітня припиняються повноваження голови наглядової ради НАК «Нафтогаз України» Юлії Ковалів. Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу».

Ковалів 3 квітня 2017 року написала заяву про припинення своїх повноважень як члена наглядової ради «Нафтогазу» за власним бажанням.

У своєму зверненні вона зазначає, що кроки з реформування «Нафтогазу» та газового ринку України міжнародні партнери назвали однією з найуспішніших реформ, проведених за останні три роки.

«Юлія Ковалів також наголосила, що успішні реформи дали змогу скоротити дефіцит державних фінансів, ринок звільнився від посередників та було прибрано основне джерело для корупції в газовому секторі. Разом із тим пані Ковалів зазначила, що нині розглядаються різні шляхи подальшого розвитку «Нафтогазу» і консенсусу щодо продовження реформи корпоративного управління згідно з початковим планом наразі немає», – йдеться в повідомленні НАК.

У подальшому Ковалів планує зосередитись на роботі офісу Національної інвестиційної ради.

Нагадаємо, Юлію Ковалів було обрано на посаду члена наглядової ради «Нафтогазу» відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 21 квітня 2016 року №725.

Як відомо, низка незалежних членів наглядової ради НАК заявила про можливе звільнення. Європейський банк реконструкції і розвитку висловив занепокоєння цим фактом, оскільки, на його думку, через це реформа «Нафтогазу України» може зазнати провалу найближчими днями.

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