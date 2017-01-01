«Нафтогаз» у 2016 році отримав 26,5 млрд гривень прибутку

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Це переважно доходи від транзиту

У 2016 році «Нафтогаз» отримав 26,5 млрд гривень чистого прибутку. По це свідчать дані звіту регулятора, опублікованого на офіційному сайті компанії.

«Нафтогаз» планує сплатити державі понад 15 млрд грн дивідендів та авансового внеску з податку на прибуток.

Згідно з даними НАК, чистий прибуток було забезпечено переважно доходами від транзиту.

При цьому компанія отримала 2,9 млрд гривень збитків за напрямом діяльності «Оптова торгівля газом». Як повідомляється, 40% цього збитку пов'язані з реалізацією газу споживачам, які підпадають під дію постанови Кабінету міністрів про спеціальні обов'язки (постанова КМУ від 1 жовтня 2015 року №758).

Крім того, протягом 2016 року «Нафтогаз» сплатив до бюджету податків та інших обов'язкових платежів на суму 16,3 млрд гривень, ставши другим за розміром платником податків в Україні (після ПАТ «Укргазвидобування», що входить у групу «Нафтогаз»).

Раніше «Главком» повідомляв, що Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, скасувала рішення про введення абонентської плати за газ.