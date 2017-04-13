Криза в «Нафтогазі» загострюється: голова наглядової ради залишає посаду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наглядова рада НАК «Нафтогаз України»

13 квітня має відбутися позачергове засідання наглядової ради, на якому заява Юлії Ковалів має бути погоджена

Юлія Ковалів йде з посади голови наглядової ради Національної акціонерної компанії «Нафтогаз Україна». Про це повідомляє «Економічна правда» з посилання на джерело в «Нафтогазі».

«Юлія Ковалів вирішила залишити свою посаду. Вона вже написала заяву», - каже співрозмовник ЕП.

За його словами, у четвер, 13 квітня, має відбутися позачергове засідання наглядової ради, на якому заява Ковалів має бути погоджена.

За даними ЕП, про рішення Ковалів вже знає прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Як відомо, низка незалежних членів наглядової ради НАК заявили про можливе звільнення. Європейський банк реконструкції і розвитку висловив занепокоєння цим фактом, оскільки, на його думку, через це реформа «Нафтогаз України» може зазнати провалу найближчі дні.

Читайте також статтю Поле битви - «Укрнафта». На кого шукають компромат силовики