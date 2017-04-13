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    Криза в «Нафтогазі» загострюється: голова наглядової ради залишає посаду

    • Сьогодні, 15:33
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    <p>Наглядова рада НАК &laquo;Нафтогаз України&raquo;</p>

    Наглядова рада НАК «Нафтогаз України»

    13 квітня має відбутися позачергове засідання наглядової ради, на якому заява Юлії Ковалів має бути погоджена

    Юлія Ковалів йде з посади голови наглядової ради Національної акціонерної компанії «Нафтогаз Україна». Про це повідомляє «Економічна правда» з посилання на джерело в «Нафтогазі».

    «Юлія Ковалів вирішила залишити свою посаду. Вона вже написала заяву», - каже співрозмовник ЕП.

    За його словами, у четвер, 13 квітня, має відбутися позачергове засідання наглядової ради, на якому заява Ковалів має бути погоджена.

    За даними ЕП, про рішення Ковалів вже знає прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

    Як відомо, низка незалежних членів наглядової ради НАК заявили про можливе звільнення. Європейський банк реконструкції і розвитку висловив занепокоєння цим фактом, оскільки, на його думку, через це реформа «Нафтогаз України» може зазнати провалу найближчі дні.

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