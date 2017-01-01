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    Кожен другий працюючий українець не сплачує податків – Розенко

    • Сьогодні, 10:03
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    Павло Розенко
    Павло Розенко

    В уряді вже рахують додаткові надходження в бюджет від мінімалки в 3200

    Кожний другий працюючий українець не сплачує податки, або сплачує їх не в повній мірі до Пенсійного фонду.

    Про це в ефірі «5 каналу» заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко.

    Він підрахував, що підвищення заробітної плати удвічі цьогоріч принесе пенсіонерам додаткових 10 млрд грн. Загалом із держскарбниці Пенсійний фонд отримає понад 142 млрд грн.

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    «Це не є завдання, скажімо, держави, це завдання усіх нас, працюючих громадян допомогти Пенсійному фонду, допомогти нашим українським пенсіонерам отримати нормальні пенсії. Це усе зв'язано. Бо слід розуміти, що Пенсійний фонд має єдине джерело доходів - це те, що ми сплачуємо у вигляді податків із своїх ЗП. Тому якщо ми навчимося платити усі і в повному обсязі, то ми можемо говорити про те, що у нас з'являється шанс забезпечити наших батьків-пенсіонерів достойною пенсією», - сказав Розенко.

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