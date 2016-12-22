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    У Гройсмана розраховують скоротити дірку в Пенсійному фонді на 12 млрд грн

    • Сьогодні, 15:56
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    Цього року розмір пенсії підвищуватимуть двічі

    У 2017 році двічі протягом року відбуватиметься підвищення розміру мінімальної пенсій – з 1 травня і з 1 грудня. Про це в Івано-Франківську на брифінгу повідомив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

    «Наступне підвищення пенсійних виплат відбудеться 1 травня та 1 грудня 2017 року. В середньому пенсійні виплати зростатимуть на 11%», - повідомив він.

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    Розенко зауважив, що пенсії виплачуватимуть в повному обсязі попри дефіцит Пенсійного фонду, який, за його словами, прогнозований. Адже уряд торік удвічі зменшив єдиний соціальний внесок для представників бізнесу до 22%, сподіваючись на легалізацію підприємницької діяльності.

    «Щодо закриття дірки в Пенсійному фонді. Торік вона складала 156 млрд грн. Приблизно стільки ж ми виділяли з держбюджету. В цьому році ці надходження складуть 142 млрд грн. За рахунок детінізації бізнесу, за рахунок підвищення мінімальної зарплати до 3200 грн, за рахунок підняття зарплат у бюджетній та небюджетних сферах, ми скоротимо в цьому році дефіцит бюджету Пенсійного фонду приблизно на 12 млрд грн», - зазначив Розенко.

    Джерело: Укрінформ

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